В Госдуме назвали самые популярные предметы ЕГЭ в 2022 году

В этом году прослеживается явный интерес к сдаче экзамена по информатике, заявил в эфире НСН депутат Борис Чернышов. 

В 2022 году самыми популярными предметами у школьников при сдаче ЕГЭ являются русский язык, математика и обществознание, рассказал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.

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«Выбор предметов у участников ЕГЭ в этом году традиционен. Лидируют, безусловно, русский язык (96%), математика базовая (48%) и математика профильная (46%), обществознание (45% сдают). И самое главное – информационные и компьютерные технологии обогнали физику. Поэтому не надо говорить, что у нас будут проблемы с айтишниками. Есть постоянный рост интереса. Ребята активно участвуют, поступают, причем экзамен по информатике отлажен, проходит на компьютерах», - сказал Чернышов.

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике прошел в штатном режиме без серьезных сбоев и нарушений.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
ТЕГИ:ЕГЭРоссия
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