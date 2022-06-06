В Госдуме назвали самые популярные предметы ЕГЭ в 2022 году
В этом году прослеживается явный интерес к сдаче экзамена по информатике, заявил в эфире НСН депутат Борис Чернышов.
В 2022 году самыми популярными предметами у школьников при сдаче ЕГЭ являются русский язык, математика и обществознание, рассказал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Выбор предметов у участников ЕГЭ в этом году традиционен. Лидируют, безусловно, русский язык (96%), математика базовая (48%) и математика профильная (46%), обществознание (45% сдают). И самое главное – информационные и компьютерные технологии обогнали физику. Поэтому не надо говорить, что у нас будут проблемы с айтишниками. Есть постоянный рост интереса. Ребята активно участвуют, поступают, причем экзамен по информатике отлажен, проходит на компьютерах», - сказал Чернышов.
Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике прошел в штатном режиме без серьезных сбоев и нарушений.
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