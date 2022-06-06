Депутат Чернышов рассказал, как сдают ЕГЭ в Донбассе
В 2022 году в ЛНР открыли пять пунктов проведения экзамена, а в ДНР их количество увеличилось до 14, отметил в эфире НСН депутат Борис Чернышов.
Количество пунктов проведения ЕГЭ в 2022 году увеличилось в ЛНР и ДНР, при этом раньше школьникам нужно было ездить на экзамен в Ростовскую область, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«География проведения ЕГЭ очень расширенная. В 2022 году в ЛНР открыты пять пунктов проведения экзамена. Также количество пунктов увеличилось в ДНР с четырех до 14. Все нормы безопасности соблюдены. Очень четко, никаких возможностей для того, чтобы что-то помешало, нет. При этом для ребят из Донецка и Луганска существует специальный формат сдачи экзамена. Многие ребята, которые готовились к ЕГЭ в ЛНР и ДНР, раньше ездили в Ростовскую область и сдавали на специально открытых для них пунктах экзамены. Сдавали по тем же форматам, которые были для российских школьников. География поступления для таких ребят также достаточно обширная», - сказал Чернышов.
Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 723 тысяч человек.
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