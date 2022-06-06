В Госдуме рассказали про защищенные КИМы для ЕГЭ

Экзаменационные материалы приходят за час до экзамена на специальный защищенный компьютер, отметил депутат Борис Чернышов. 

В 2022 году 50 регионов будут получать контрольно-измерительные материалы (КИМы) для проведения ЕГЭ по защищенным каналам интернета, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.

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«В этом году увеличилось количество регионов, которые получают экзаменационные материалы по защищенным каналам сети интернет. То есть, КИМы, которые раньше раздавались, запечатывались, где-то у директора лежали, сейчас за полчаса-час до сдачи экзамена приходят на специальный защищенный компьютер. После этого они сразу же раздаются тем ребятам, которые уже сидят на своих местах. Уже 50 регионов будут проводить экзамен по этим технологиям. В 2021 году таких регионов было 31. Идет расширение возможностей», - сказал Чернышов.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 723 тысяч человек.

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