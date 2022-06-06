«Идут с другим запросом»: В Госдуме заявили об изменении абитуриентов
Университет вынужден бороться за абитуриентов либо брендом, либо нестандартными методами образования, отметил в эфире НСН депутат Борис Чернышов.
Современные абитуриенты очень внимательно относятся к качеству образования и инфраструктуре вуза, они приходят в университет не только для получения знаний, но и для реализации своих амбиций, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Качество абитуриентов очень сильно меняется, многое зависит и от университета и того вступительного порога, который есть. Современные абитуриенты знают себе цену, они сейчас очень внимательно относятся к качеству образования, инфраструктуре вуза… Они приходят в университет не только для получения знаний, но и для реализации своих амбиций, возможностей, для использования инфраструктуры молодежной политики. Это уже люди, которые старую систему образования не понимают. Да, лекции и «бубнеж» они принимают как должное, но они идут с другим запросом. Университет вынужден либо брендом бороться за абитуриентов, либо нестандартными методами образования», - сказал Чернышов.
Ранее Борис Чернышов рассказал в пресс-центре НСН, что в ближайшее время в России будут создаваться базовые кафедры многих предприятий и производств в университетах.
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