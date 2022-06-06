«Вузы для предприятий»: В Госдуме рассказали о трансформации системы образования

Большое внимание будет удаляться специалитету, а магистратура станет более исследовательской, заявил в эфире НСН депутат Борис Чернышов. 

Система образования в России будет поступательно трансформироваться из Болонской в российскую, которая будет ориентирована на запросы государства и экономики, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.

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«Система образования будет трансформироваться поступательно. Увеличится количество бюджетных мест в специалитете по техническим специальностям, по медицинскому профилю. Будет пересматриваться система магистратуры, чтобы она не была в отрыве: условно, парень занимался химией, а уходит в спорт. Нужно совмещение, и магистратура должна стать более исследовательской. Будет создаваться архитектура не Болонской, а российской системы образования, ориентированной на запросы государства и экономики. Вузы должны открываться для предприятий. Регион должен давать запрос [вузу – прим. НСН], какие выпускники ему нужны через 4-5 лет, чтобы выпускники не сидели без работы. Большее внимание будет уделяться специалитету», - сказал Чернышов.

Ранее Борис Чернышов в пресс-центре НСН рассказал, что в ближайшее время в России будут создаваться базовые кафедры многих предприятий и производств в университетах.

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ФОТО: pixabay.com
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