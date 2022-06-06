Депутат Чернышов перечислил минусы ЕГЭ

Дети в старших классах перестают учиться, готовясь к отдельному экзамену, а репетиторы наживаются на них, заявил в эфире НСН депутат Борис Чернышов. 

В России необходимо менять систему среднего образования, для подготовки к ЕГЭ тратится слишком много времени и средств для похода школьников к репетиторам, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.

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«Мы должны менять систему среднего образования. Не дело, когда люди вместо того, чтобы учиться в 8-11 классах и заниматься общеобразовательной программой, готовятся исключительно к тем или иным экзаменам. Еще один минус – то, что иногда нужно обращаться к репетиторам. И к каким? Любой может сказать: я репетитор, приходите ко мне. Мы должны выстраивать систему, в которой эти репетиторы должны будут отвечать за качество услуг. И чтобы не сваливалось в коррупцию. Раньше такое было, сейчас реже: именитый репетитор берет себе ученика, берет по 10-30 тысяч за занятие, проводит пять-десять уроков… А потом внутренняя система оценивания – Олимпиада или что-то еще – и у этого школьника появляются все ответы. Он по памяти переписывает и получает 100 баллов», - сказал Чернышов.

Ранее заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что ЕГЭ является самым независимым экзаменом, который позволяет талантливым детям поступать в лучшие вузы страны.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЕГЭРоссия
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