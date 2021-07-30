2.08.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нужно больше золота. Шансы России на Олимпиаде в Токио»

Подходит к завершению седьмой день Олимпиады в Токио и пока по общему медальному зачёту Россия лишь на четвёртом месте с 10 золотыми медалями. В первую тройку вошли Китай, Япония и США с 18, 16 и 14 золотыми медалями соответственно. Однако впереди остаётся ещё 9 дней соревнований в которые у наших спортсменов ещё будет возможность отыграться по общему зачёту, чтобы хотя бы в тройку войти. Помимо ответственности, на спортсменов, представляющих Россию, давит ещё и тот факт, что они выступают под нейтральным олимпийским флагом и без гимна родной страны, а представители конкурентов, в том числе другие спортсмены, то и дело ставят под сомнение честность и чистоту российской олимпийской сборной.

В ходе пресс-конференции, её участники оценят успехи российских спортсменов и дадут прогнозы по итогам Олимпиады для нашей сборной.

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной Думы РФ, Олимпийская чемпионка Светлана Журова;

Глава Олимпийского Совета Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

