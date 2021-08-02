Журова: Спортсменов воодушевили выступления под флагом ROC

Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции в НСН призвал не оценивать шансы сборной попасть в тройку на Играх, а учитывать каждую победу, знать каждого героя в лицо.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».



