Журова: Спортсменов воодушевили выступления под флагом ROC

Олимпийская чемпионка уверена, что вся ситуация с «нейтральным статусом» только взбодрила сборную и болельщиков. 

Российскую сборную не остановили введенные ограничения, заявила депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова на пресс-конференции в НСН.

«Когда спортсмен выигрывает и запрыгивает на пьедестал, флаг России уже поднят, не важно, что его не поднимают. Так форма наша сделана, что всех даже расстроила, не ожидали, что будет такой эффект, а уже запретить не могут. Наверное, кто-то уже за это получил по шапке, что согласовали такой дизайн формы, который имитирует российский флаг. Спортсменов эта ситуация воодушевляет. Они привыкли в этой реалии жить, к сожалению, потому что эти ограничения были так или иначе. Это не нравится нашим болельщикам, но на это и было все рассчитано, чтобы вызвать раскол в обществе. Но, мне кажется, спортсмены каждый раз выходят и говорят: we will ROC you», - отметила Журова.

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Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции в НСН призвал не оценивать шансы сборной попасть в тройку на Играх, а учитывать каждую победу, знать каждого героя в лицо.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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