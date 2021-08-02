Журова: Спортсменов воодушевили выступления под флагом ROC
Олимпийская чемпионка уверена, что вся ситуация с «нейтральным статусом» только взбодрила сборную и болельщиков.
Российскую сборную не остановили введенные ограничения, заявила депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова на пресс-конференции в НСН.
«Когда спортсмен выигрывает и запрыгивает на пьедестал, флаг России уже поднят, не важно, что его не поднимают. Так форма наша сделана, что всех даже расстроила, не ожидали, что будет такой эффект, а уже запретить не могут. Наверное, кто-то уже за это получил по шапке, что согласовали такой дизайн формы, который имитирует российский флаг. Спортсменов эта ситуация воодушевляет. Они привыкли в этой реалии жить, к сожалению, потому что эти ограничения были так или иначе. Это не нравится нашим болельщикам, но на это и было все рассчитано, чтобы вызвать раскол в обществе. Но, мне кажется, спортсмены каждый раз выходят и говорят: we will ROC you», - отметила Журова.
Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции в НСН призвал не оценивать шансы сборной попасть в тройку на Играх, а учитывать каждую победу, знать каждого героя в лицо.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Более 20 россиян вошли в рейтинг 500 богатейших людей мира
- В России могут одобрить китайскую вакцину от коронавируса
- Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу
- Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
- Российский гимнаст Аблязин стал серебряным призёром Олимпиады в Токио в опорном прыжке
- Пушилин: Украина не сможет существовать как государство
- Изобразивший «приступ коронавируса» пранкер получил более двух лет колонии
- Первого президента Киргизии Акаева задержали и доставили в Бишкек
- Российские велогонщицы Шмелёва и Войнова завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде-2020
- Гимнастка Мельникова заняла третье место на Олимпиаде в вольных упражнениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru