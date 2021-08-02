Журова заступилась за неудачно выступившую на Олимпиаде пловчиху Ефимову
Олимпийская чемпионка уверена, что пятое место – это не повод для негативных высказываний в адрес российской спортсменки.
Необходимо поддерживать спортсменов, даже если что-то идет не так, как хотелось, заявила депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова на пресс-конференции в НСН.
«Из «неуспехов», где хотелось бы, чтобы была медаль, это наша Юля Ефимова. Я видела сегодня ее интервью, она вообще эмоциональная девчонка. Она говорит, что такого негатива не слышала никогда. Когда ты побеждаешь, все тебя любят, как только что-то получается не так… Она права, пятое место на Олимпиаде – это тоже замечательно. Важно поддерживать спортсменов, которые проиграли. Мне хотелось бы ее поддержать», - отметила Журова.
Ранее депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призналась, что хочет видеть российскую сборную в тройке лидеров, несмотря на то, что добиться этого будет не так просто.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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