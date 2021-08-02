Историк спорта посетовал, что олимпийских чемпионов не знают по именам

Ранее Светлана Журова заступилась за неудачно выступившую на Олимпиаде пловчиху Юлию Ефимову. Олимпийская чемпионка рассказала в пресс-центре НСН, что пятое место – это не повод для негативных высказываний в адрес российской спортсменки.

Специальный корреспондент "Радиоточки НСН" Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».





