Историк спорта посетовал, что олимпийских чемпионов не знают по именам

Александр Любимов призвал не оценивать шансы сборной попасть в тройку на Играх, а учитывать каждую победу, знать каждого героя в лицо. 

Даже специалисты и спортивные журналисты не знают имена обладателей Олимпийских наград, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции НСН.

«Мне хотелось бы задать даже не людям на улице, а спортивным журналистам вопрос, пусть они перечислят всех 19 обладателей этих медалей в Рио-де-Жанейро. Я думаю, что количество журналистов, даже спортивных, и специалистов будет очень маленьким. Люди творят историю, мы должны гордиться своими людьми, а не тем, что мы заняли третье, второе или первое место. Если мы не будем к каждому спортсмену относиться, как к герою и их превозносить, заниматься пиаром, ничего хорошего не будет», - отметил Любимов.

Журова: Спортсменов воодушевили выступления под флагом ROC

Ранее Светлана Журова заступилась за неудачно выступившую на Олимпиаде пловчиху Юлию Ефимову. Олимпийская чемпионка рассказала в пресс-центре НСН, что пятое место – это не повод для негативных высказываний в адрес российской спортсменки.

Специальный корреспондент "Радиоточки НСН" Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТокиоОлимпиада
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