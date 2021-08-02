Журова: Россию глупо обвинять в допинге 7 лет спустя

Россия на данный момент не замешана в каких-либо допинговых скандалах и выступает лучше, чем когда-либо, заявила депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова на пресс-конференции в НСН.

«Даже если были какие-то реальные нарушения в 2014 году, сейчас 2021 год. Эти спортсмены не зимники, они летники, никакого отношения к этому не имеют. Нас под лупой рассматривают, в этом отношении предъявление претензий я считаю политикой. Сейчас истерика начала, все начали комментировать, пытаться раскрутить это в СМИ. Они сами для своего населения немножко лжецы. Они говорили, что Россия выступает только на допинге. Сейчас у России допинговых скандалов нет вообще, а выступает лучше, чем, когда они говорили, что спортсмены выступают под допингом», - объяснила Журова.