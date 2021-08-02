Журова: Россию глупо обвинять в допинге 7 лет спустя

Олимпийская чемпионка уверена, что притеснение российской сборной необоснованно и вызвано политическими причинами. 

Россия на данный момент не замешана в каких-либо допинговых скандалах и выступает лучше, чем когда-либо, заявила депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова на пресс-конференции в НСН.

«Даже если были какие-то реальные нарушения в 2014 году, сейчас 2021 год. Эти спортсмены не зимники, они летники, никакого отношения к этому не имеют. Нас под лупой рассматривают, в этом отношении предъявление претензий я считаю политикой. Сейчас истерика начала, все начали комментировать, пытаться раскрутить это в СМИ. Они сами для своего населения немножко лжецы. Они говорили, что Россия выступает только на допинге. Сейчас у России допинговых скандалов нет вообще, а выступает лучше, чем, когда они говорили, что спортсмены выступают под допингом», - объяснила Журова.

Журова: Потолок России на Олимпиаде – третье место

Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции в НСН призвал не оценивать шансы сборной попасть в тройку на Играх, а учитывать каждую победу, знать каждого героя в лицо.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТокиоОлимпиада
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