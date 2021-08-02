Журова: Лукашенко испугал Тимановскую еще до скандала
Олимпийская чемпионка рассказала, что белорусская спортсменка боялась выступить плохо и подвести команду.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, пригрозивший наказывать спортсменов за неудачные выступления на Олимпиаде, испугал легкоатлетку Кристину Тимановскую, поэтому она отказалась от дополнительной возможности представить страну, заявила олимпийская чемпионка Светлана Журова в пресс-центре НСН.
«Я допускаю, что там очень много подводных камней. Если там не было ее личного тренера, наверное, это конфликт в самой сборной. Тренировалась ли она в составе сборной вместе с теми девочками, с которыми она должна была выступать? Если она не отрабатывала с ними какие-то совместные действия и тренировалась на другой дистанции. Если бы это было я, я бы побежала. Вдруг пойдет. Она просто уперлась, может, она чувствовала, что она не справится. Она просто испугалась, а мы все видели видео Лукашенко о том, что будут какие-то меры применены. Она решила не выйти лучше, чем выступить плохо», - отметила Журова.
Ранее Тимановская публично раскритиковала решение спортивных чиновников поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. Из-за этого видео легкоатлетку осудили в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Минэнерго предложило временно запретить экспорт бензина Аи-92 и Аи-95
- «Газпром» отказался бронировать допмощности для транзита через Украину
- Более 20 россиян вошли в рейтинг 500 богатейших людей мира
- В России могут одобрить китайскую вакцину от коронавируса
- Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу
- Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
- Российский гимнаст Аблязин стал серебряным призёром Олимпиады в Токио в опорном прыжке
- Пушилин: Украина не сможет существовать как государство
- Изобразивший «приступ коронавируса» пранкер получил более двух лет колонии
- Первого президента Киргизии Акаева задержали и доставили в Бишкек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru