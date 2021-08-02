Журова: Лукашенко испугал Тимановскую еще до скандала

Ранее Тимановская публично раскритиковала решение спортивных чиновников поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. Из-за этого видео легкоатлетку осудили в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении.

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