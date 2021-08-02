Журова: Потолок России на Олимпиаде – третье место

Нужно стремиться к максимальному результату, впереди еще дисциплины, в которых Россия может проявить себя, заявила депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова на пресс-конференции в НСН.

«Китай и Америку практически невозможно обыграть, потому что сейчас уже началась легкая атлетика, хотя у американцев сейчас «отбирают» медали. Будет очень тяжело бороться, было понятно, что наш потолок и оптимистично можно говорить только о третьем месте, потому что спортсмен должен ехать на Олимпиаду, понимая, какой максимальный результат он может показать. Мы знаем силы соперников, но в индивидуальных видах даже человек, который занимает 20-е место в рейтинге, может стать олимпийским чемпионом», - отметила она.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».







