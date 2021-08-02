Журова предложила учредить отдельную Олимпиаду для трансгендеров
Женщина не может конкурировать с трансгендерами, заявила олимпийская чемпионка в пресс-центре НСН.
Необходимо предоставить трансгендерам возможность соревноваться друг с другом, заявила олимпийская чемпионка Светлана Журова на пресс-конференции НСН.
«Я считаю, что трансгендер хоть и женщина, но обладает силой незаурядной. Я понимаю девочек. Если трансгендеру потренироваться еще побольше, то обыграть девчонок будет еще легче. Я понимаю, если трансгендер будет в художественной гимнастике выступать, всем понятно, что нет шансов. Они же не идут в художественную гимнастику, они идут в те виды, где сила играет большую роль. Возможно, мы их увидим в метании и каких-то таких дисциплинах. Просто нужно сделать для ряда видов спорта дополнительные дисциплины, где они могут выступить отдельно, соревнуясь друг с другом», - объяснила Журова.
В понедельник на Олимпиаде состоится выступление тяжелоатлетки из Новой Зеландии Лорел Хаббард – первого в истории Игр трансгендера. В прошлом спортсменка была штангистом-мужчиной, а в 2012 году сменила пол.
Своими взглядами на «мужское» и «женское» в спорте поделился со спецкором «Радиоточки НСН» в Токио Натальей Шатовой вице-президент Федерации гандбола России, тренер-консультант женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Более 20 россиян вошли в рейтинг 500 богатейших людей мира
- В России могут одобрить китайскую вакцину от коронавируса
- Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу
- Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
- Российский гимнаст Аблязин стал серебряным призёром Олимпиады в Токио в опорном прыжке
- Пушилин: Украина не сможет существовать как государство
- Изобразивший «приступ коронавируса» пранкер получил более двух лет колонии
- Первого президента Киргизии Акаева задержали и доставили в Бишкек
- Российские велогонщицы Шмелёва и Войнова завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде-2020
- Гимнастка Мельникова заняла третье место на Олимпиаде в вольных упражнениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru