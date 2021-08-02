Журова предложила учредить отдельную Олимпиаду для трансгендеров

Женщина не может конкурировать с трансгендерами, заявила олимпийская чемпионка в пресс-центре НСН. 

Необходимо предоставить трансгендерам возможность соревноваться друг с другом, заявила олимпийская чемпионка Светлана Журова на пресс-конференции НСН.

«Я считаю, что трансгендер хоть и женщина, но обладает силой незаурядной. Я понимаю девочек. Если трансгендеру потренироваться еще побольше, то обыграть девчонок будет еще легче. Я понимаю, если трансгендер будет в художественной гимнастике выступать, всем понятно, что нет шансов. Они же не идут в художественную гимнастику, они идут в те виды, где сила играет большую роль. Возможно, мы их увидим в метании и каких-то таких дисциплинах. Просто нужно сделать для ряда видов спорта дополнительные дисциплины, где они могут выступить отдельно, соревнуясь друг с другом», - объяснила Журова.

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В понедельник на Олимпиаде состоится выступление тяжелоатлетки из Новой Зеландии Лорел Хаббард – первого в истории Игр трансгендера. В прошлом спортсменка была штангистом-мужчиной, а в 2012 году сменила пол.

Своими взглядами на «мужское» и «женское» в спорте поделился со спецкором «Радиоточки НСН» в Токио Натальей Шатовой вице-президент Федерации гандбола России, тренер-консультант женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

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