Журова предложила учредить отдельную Олимпиаду для трансгендеров

В понедельник на Олимпиаде состоится выступление тяжелоатлетки из Новой Зеландии Лорел Хаббард – первого в истории Игр трансгендера. В прошлом спортсменка была штангистом-мужчиной, а в 2012 году сменила пол.

Своими взглядами на «мужское» и «женское» в спорте поделился со спецкором «Радиоточки НСН» в Токио Натальей Шатовой вице-президент Федерации гандбола России, тренер-консультант женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

