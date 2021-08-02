Историк спорта предрек России 19 золотых медалей на Олимпиаде

Сборная России превзойдет свой результат предыдущих Игр по количеству золотых медалей, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции в НСН.

«Я прогнозировал и считаю, что в данном случае мы идем лучше, чем в Рио-де-Жанейро, там было 19 золотых медалей. На данный момент у нас 12, эта цифра будет больше, чем в Рио-де-Жанейро», - заявил Любимов.

Ранее депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призналась, что хочет видеть российскую сборную в тройке лидеров, несмотря на то, что добиться этого будет не так просто.

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