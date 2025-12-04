В свою очередь председатель Союза потребителей России Алексей Койтов призвал покупать алкоголь только в магазинах с лицензией и помнить о смертельной опасности купленных с рук экземпляров.

«Сегодня мы на легальном рынке в разрешенные часы продаж не наблюдаем какого-нибудь существенного контрафакта, но это не говорит о его отсутствии. Как только мы выходим с легального рынка алкоголя в теневой, то есть покупаем "с рук" - все, мы выходим из-под колпака закона в хорошем смысле. Там уже кому как повезет, контрафактный алкоголь как и испорченная рыба уже грозит летальным исходом. Ваши гости могут поехать в больницу или прямиком в морг. Так что если этого не хотите, то идите в магазины, где есть лицензия», - предостерег он в пресс-центре НСН.

