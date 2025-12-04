«Белое вино с водой»: Как выбрать менее калорийный алкоголь к Новому году

Ирина Селиванова в пресс-центре НСН призвала россиян отдавать предпочтение белому вину и чередовать бокалы со стаканами чистой воды во время застолья, а Алексей Койтов напомнил, как не нарваться на смертельный контрафакт.

Категорически не рекомендуется запивать жирную пишу алкоголем за новогодним столом, так как это сочетание – триггер для панкреатита, а самым низкокалорийным алкогольным напитком будет белое сухое вино. Об этом в пресс-центре НСН рассказала нутрициолог Ирина Селиванова.

«В период новогодних праздников количество госпитализаций увеличивается на 48%, и это люди с диагнозом острый панкреатит. Когда мы смешиваем в большом количестве жирную еду и алкоголь, то происходит выброс большого количества панкреатических ферментов для переваривания жира, однако алкоголь блокирует клапан, который обеспечивает их выход в кишечник. Получается разложение органа изнутри - это триггер для острого панкреатита. На количество миллилитров употребленного алкоголя должно быть выпито такое же количество, а то и больше чистой воды. Если сравнить калорийность, то водка имеет 230 ккал на 100 мл, белое сухое вино – 80-75 ккал на 150 мл, игристые сухие – до 90 ккал, а игристые сладкие до 200 ккал. Поэтому самым безопасным под бой курантов будет выпить бокал игристого брют, а далее – белое сухое вино, запивая водой», - рассказала она.

В свою очередь председатель Союза потребителей России Алексей Койтов призвал покупать алкоголь только в магазинах с лицензией и помнить о смертельной опасности купленных с рук экземпляров.

«Сегодня мы на легальном рынке в разрешенные часы продаж не наблюдаем какого-нибудь существенного контрафакта, но это не говорит о его отсутствии. Как только мы выходим с легального рынка алкоголя в теневой, то есть покупаем "с рук" - все, мы выходим из-под колпака закона в хорошем смысле. Там уже кому как повезет, контрафактный алкоголь как и испорченная рыба уже грозит летальным исходом. Ваши гости могут поехать в больницу или прямиком в морг. Так что если этого не хотите, то идите в магазины, где есть лицензия», - предостерег он в пресс-центре НСН.

Ранее Селиванова рассказала в пресс-центре НСН, что достаточное количество воды, кардионагрузка и ранний ужин помогут скинуть заветные несколько килограммов до Нового года.

ФОТО: ТАСС / Яков Князев
ТЕГИ:Новый ГодАлкоголь

