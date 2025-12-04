Йогурт, сельдерей и огурец: Как сделать полезным новогодний оливье

Если заменить в оливье картошку на сельдерей, а покупной майонез на домашний из йогурта, то можно снизить калорийность в три раза, заявила в пресс-центре НСН Ирина Селиванова.

Клинический нутрициолог Ирина Селиванова в пресс-центре НСН напомнила, что в любимых россиянами новогодних салатах оливье, мимозе и селедке под шубой содержится суточная норма калорий, так что лучше их немножко переделать.

«Если рассмотреть стандартную порцию традиционного салата оливье – это 350 калорий. Также и селедка под шубой. Получается, что человек за один ужин потребляет суточную норму калорий, а то и больше. Из чего складываются наши традиционные салаты – это прежде всего вареные корнеплоды и майонез. Вот эти два компонента как раз эту калорийность и добавляют», - рассказала она.

По словам Селивановой, если заменить несколько ключевых ингредиентов в традиционных новогодних салатах, то можно снизить их калорийность в три-четыре раза без потери вкуса.

«Что можно сделать, чтобы облегчить эти салаты? Можно, например, добавить в оливье «живых» овощей - помимо маринованного огурца употребить свежий, а консервированный горошек заменить замороженным, который можно пять минут подержать в кипящей воде и он будет еще вкуснее. Картофель можно заменить на корень сельдерея. Если в картофеле 18% крахмала, то в корне сельдерея всего 1%. Люди с инсулинорезистентностью оценят такие замены. Некоторые повара советуют заменять картофель на отварную цветную капусту. Ну, и если приготовить домашний майонез и в качестве основы взять двухпроцентный йогурт, лимонный сок, уксус и горчицу, то получится прекрасная легкая заправка, которая повторяет вкус майонеза. Калорийность при этом в три-четыре раза меньше традиционного майонеза», - посоветовала она.

Ранее председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов заявил в пресс-центре НСН, что в преддверии Нового года важно избежать лишних расходов - не поддаваться ажиотажу и заранее закупить необходимые продукты.

