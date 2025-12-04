Клинический нутрициолог Ирина Селиванова в пресс-центре НСН напомнила, что в любимых россиянами новогодних салатах оливье, мимозе и селедке под шубой содержится суточная норма калорий, так что лучше их немножко переделать.

«Если рассмотреть стандартную порцию традиционного салата оливье – это 350 калорий. Также и селедка под шубой. Получается, что человек за один ужин потребляет суточную норму калорий, а то и больше. Из чего складываются наши традиционные салаты – это прежде всего вареные корнеплоды и майонез. Вот эти два компонента как раз эту калорийность и добавляют», - рассказала она.

По словам Селивановой, если заменить несколько ключевых ингредиентов в традиционных новогодних салатах, то можно снизить их калорийность в три-четыре раза без потери вкуса.