В новогодний период главное не впасть в «мандариновый запой», так как даже такой полезный фрукт в больших количествах может принести вред. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический нутрициолог Ирина Селиванова.

«Мандарины – это прекрасные цитрусовые. Однако очень часто люди могут впасть в «мандариновый запой», когда в течение новогодних праздников съедаются килограммы. Остановиться очень трудно. Что в них полезного: в одной мандаринке содержится примерно 20% суточной нормы витамина С. Это антиоксидант, который необходим для правильного усвоения железа. Помимо прочего, там россыпь биофлавоноидов, которые являются антиоксидантами. Мандариновые шкурки – прекрасная клетчатка для наших бактерий в толстом кишечнике. Мандарины улучшают моторику желудочно-кишечного тракта», - рассказала она.