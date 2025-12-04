«Мандариновый запой»: Названа безопасная доза цитрусовых для взрослых и детей
Взрослому здоровому человеку допустимо за раз съесть до четырех мандаринок, изредка - до шести, напомнила в пресс-центре НСН Ирина Селиванова.
В новогодний период главное не впасть в «мандариновый запой», так как даже такой полезный фрукт в больших количествах может принести вред. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический нутрициолог Ирина Селиванова.
«Мандарины – это прекрасные цитрусовые. Однако очень часто люди могут впасть в «мандариновый запой», когда в течение новогодних праздников съедаются килограммы. Остановиться очень трудно. Что в них полезного: в одной мандаринке содержится примерно 20% суточной нормы витамина С. Это антиоксидант, который необходим для правильного усвоения железа. Помимо прочего, там россыпь биофлавоноидов, которые являются антиоксидантами. Мандариновые шкурки – прекрасная клетчатка для наших бактерий в толстом кишечнике. Мандарины улучшают моторику желудочно-кишечного тракта», - рассказала она.
Также Селиванова назвала допустимую норму любимого россиянами новогоднего фрукта для взрослых и детей.
«Средний здоровый человек может безопасно съесть от одной до четырех штучек за раз, изредка – до шести. Детям предлагать мандарины можно с трех лет, так как это сильный аллерген. После трех лет – это одна-две мандаринки. Также надо помнить, что мандарины содержат большое количество фруктозы, которая повышает сахар в крови, так что вечернее употребление сладких фруктов - тоже не очень хорошая история. Людям с проблемным желудком можно ту же дозу мандаринов, что и детям», - подытожила она.
Ранее Селиванова заявила в пресс-центре НСН, что для встречи года Огненной Лошади на стол будет уместно и полезно подать яркие овощи, которые можно запечь, например, батат, тыкву или желтый перец, а также сбалансировать это птицей или красной рыбой.
