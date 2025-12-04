«Ключевое – это не попадать в ажиотаж, а для этого надо все покупки делать осознанно, лучше определиться спокойно дома, составить список, а потом уже идти по магазинам, что в офлайне, что в онлайне. Надо стараться не попадать на эти завлекающие маркетинговые акции. Это чревато и денежными потерями, и могут «втюхать» залежавшийся товар. Перед новым годом мы всегда рекомендуем хотя бы за неделю-две запасаться необходимым. Ну и надо, конечно, уберечься от лишних расходов, так как перед Новым годом, как и перед любым праздником цены будут расти. Лучше не делать покупки в пиковые часы, например, после работы, чтобы не попасть на фальсификат и просрочку. Потребитель сегодня - как сапер на минном поле, должен очень хорошо подумать», - отметил он.

