«Как сапер на минном поле»: Россиянам дали совет по закупке продуктов к Новому году
Алексей Койтов в пресс-центре НСН посоветовал закупать продукты для новогоднего стала за две недели и избегать пиковых часов, чтобы не переплатить и не нарваться на просрочку.
В преддверии Нового года важно избежать лишних расходов, не поддавшись ажиотажу и заранее закупившись необходимыми продуктами. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов.
«Ключевое – это не попадать в ажиотаж, а для этого надо все покупки делать осознанно, лучше определиться спокойно дома, составить список, а потом уже идти по магазинам, что в офлайне, что в онлайне. Надо стараться не попадать на эти завлекающие маркетинговые акции. Это чревато и денежными потерями, и могут «втюхать» залежавшийся товар. Перед новым годом мы всегда рекомендуем хотя бы за неделю-две запасаться необходимым. Ну и надо, конечно, уберечься от лишних расходов, так как перед Новым годом, как и перед любым праздником цены будут расти. Лучше не делать покупки в пиковые часы, например, после работы, чтобы не попасть на фальсификат и просрочку. Потребитель сегодня - как сапер на минном поле, должен очень хорошо подумать», - отметил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в беседе с НСН, посоветовал поставить на новогодний стол икру минтая, а также рассказал, как правильно выбрать красную икру и не нарваться на подделку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как инвесторы используют нейросети для оценки привлекательности акций
- «Как сапер на минном поле»: Россиянам дали совет по закупке продуктов к Новому году
- Запорожская атомная электростанция перешла на российскую структуру
- В РФ призвали привиться от четырех болезней, не дожидаясь отечественных вакцин
- Американский баскетболист «Автодора» Эдвардс отказался возвращаться в Россию
- Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода
- Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
- ЧФ РФ уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
- «С легкой руки»: Певица Seville раскрыла секрет рекордного трека «Худи»
- Российская теннисистка Потапова будет представлять Австрию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru