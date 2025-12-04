«Как сапер на минном поле»: Россиянам дали совет по закупке продуктов к Новому году

Алексей Койтов в пресс-центре НСН посоветовал закупать продукты для новогоднего стала за две недели и избегать пиковых часов, чтобы не переплатить и не нарваться на просрочку.

В преддверии Нового года важно избежать лишних расходов, не поддавшись ажиотажу и заранее закупившись необходимыми продуктами. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов.

Ложками, а не баночками: Диетолог призвала не отказываться от икры

«Ключевое – это не попадать в ажиотаж, а для этого надо все покупки делать осознанно, лучше определиться спокойно дома, составить список, а потом уже идти по магазинам, что в офлайне, что в онлайне. Надо стараться не попадать на эти завлекающие маркетинговые акции. Это чревато и денежными потерями, и могут «втюхать» залежавшийся товар. Перед новым годом мы всегда рекомендуем хотя бы за неделю-две запасаться необходимым. Ну и надо, конечно, уберечься от лишних расходов, так как перед Новым годом, как и перед любым праздником цены будут расти. Лучше не делать покупки в пиковые часы, например, после работы, чтобы не попасть на фальсификат и просрочку. Потребитель сегодня - как сапер на минном поле, должен очень хорошо подумать», - отметил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в беседе с НСН, посоветовал поставить на новогодний стол икру минтая, а также рассказал, как правильно выбрать красную икру и не нарваться на подделку.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:Новый ГодПродукты

Горячие новости

Все новости

партнеры