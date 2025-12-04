Яркие овощи и рыба: Какими блюдами встречать год Огненной Лошади
Овощные блюда на новогоднем столе правильно и полезно будет дополнить рыбой, диетическим кроликом и индейкой, заявила в пресс-центре НСН Ирина Селиванова.
Для встречи года Огненной Лошади на стол будет уместно и полезно подать яркие овощи, которые можно запечь, например, батат, тыкву или желтый перец, а также сбалансировать это птицей или красной рыбой. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический нутрициолог Ирина Селиванова.
«Будущий год – год Огненной Лошади. И если учесть этот аспект, то прежде всего надо сделать упор на овощах. Потому что лошадь у нас травоядное животное, а если учесть, что она Огненная, то должно быть что-то яркое. Тогда мы правильно встретим Новый год. Это могут быть и яркие корнеплоды в печённом виде – тыква, батат, морковь. Это может быть желтый или красный перец. Что касается белка, для вечернего новогоднего стола подойдет рыба и незаслуженно забытый минтай. Это рыба дикого вылова, она имеет большое количество питательных веществ, нежирная и отлично подходит для различных форм запекания. Также хорошо подойдут морепродукты и кальмары. Из мясных блюд надо отдать предпочтение птице, кролику, индейке», - поделилась она.
Ранее Селиванова рассказала в пресс-центре НСН, что, если начать новогоднее застолье до 9 часов вечера, то можно существенно снизить нагрузку на желудок и поджелудочную железу.
