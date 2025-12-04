Три лайфхака: Как быстро похудеть до Нового года
Если начать пить нужное количество воды, можно похудеть на один-два килограмма, заявила в пресс-центре НСН Ирина Селиванова.
Достаточное количество воды, кардионагрузка и ранний ужин помогут скинуть заветные несколько килограммов до Нового года. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический нутрициолог Ирина Селиванова.
«Во-первых, надо начать пить много воды. Большое количество людей просто не допивает – необходимо пить 30 мл на один килограмм тела, а если занимаемся спортом, тогда 40 мл. У нас все процессы идут в водной среде, включая процесс детоксикации. Если организм недополучает воду, он пытается ее набрать, и формируются межклеточные отеки. Так что когда человек просто пьет достаточно воды, он может, ничего не предпринимая, постройнеть на один-два килограмма. Во-вторых, надо добавить кардионагрузки, отказаться от автомобиля, хотя бы на небольшие расстояния. Третий лайфхак – не есть вечером. Сместив время ужина на 18-19 часов и ложась спать в 23 часа, можно добиться успехов. Ну и обязательно в тарелке должно быть больше овощей, клетчатки и меньше жирного и жареного» , - рассказала она.
Ранее Селиванова в пресс-центре НСН напомнила, что в любимых россиянами новогодних салатах оливье, мимозе и селедке под шубой содержится суточная норма калорий, так что лучше их немножко переделать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ставка, импорт и санкции: Когда доллар вновь поднимется до 90 рублей
- Три лайфхака: Как быстро похудеть до Нового года
- В России подсчитали стоимость салата «Оливье» на Новый год
- Депутат Нилов порадовался росту числа обращений в Роструд
- «Чтобы не оказаться в больнице»: Где покупать красную икру к Новому году
- Загрузит и «ослепит»: Почему маркировка ИИ-контента не поможет в борьбе с фейками
- Захарова: России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах
- Певица Валерия заявила, что больше не будет выпускать альбомы
- Нутрициолог посоветовала начать новогоднее застолье пораньше
- Идею запретить россиянам старше 65 лет водить машину назвали незаконной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru