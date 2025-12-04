Также Койтов напомнил, что важным показателем качества является цена красной икры. Более того, нужно всегда внимательно читать упаковку, чтобы не попасть на имитацию.

«Если еще и эта икра стоила две-три тысячи рублей за килограмм – тем более не стоит жаловаться потом. Ну не может красная натуральная икра столько стоить. Есть и другие уловки: мы встречались с тем, что на банке имитации красной икры было так завуалированно написано название, что сходу кажется, как будто икра натуральная. Так что нужно не полениться почитать упаковку», - подытожил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в беседе с НСН посоветовал поставить на новогодний стол икру минтая, а также рассказал, как правильно выбрать красную икру и не нарваться на подделку.

