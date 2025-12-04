«Чтобы не оказаться в больнице»: Где покупать красную икру к Новому году
Важно не только помнить, что красная икра не может быть дешевой, но и внимательно читать упаковку, чтобы не быть обманутым имитацией, заявил в пресс-центре НСН Алексей Койтов.
Покупая красную икру где-то у метро и в других необорудованных точках по цене две-три тысячи рублей за килограмм, люди рискуют не просто нарваться на фальсификат, но и получить серьезное отравление. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов.
«Не стоит покупать красную икру где-то около метро или в другом необорудованном месте, там вы рискуете нарваться в лучшем случае на фальсификат, а в худшем – на зараженную продукцию. Есть риск провести праздник на больничной койке, сэкономив пару тысяч. Покупайте только в официальных торговых точках, или если это продовольственные ярмарки и рынки, организованные органами власти», - рассказал он.
Также Койтов напомнил, что важным показателем качества является цена красной икры. Более того, нужно всегда внимательно читать упаковку, чтобы не попасть на имитацию.
«Если еще и эта икра стоила две-три тысячи рублей за килограмм – тем более не стоит жаловаться потом. Ну не может красная натуральная икра столько стоить. Есть и другие уловки: мы встречались с тем, что на банке имитации красной икры было так завуалированно написано название, что сходу кажется, как будто икра натуральная. Так что нужно не полениться почитать упаковку», - подытожил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в беседе с НСН посоветовал поставить на новогодний стол икру минтая, а также рассказал, как правильно выбрать красную икру и не нарваться на подделку.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru