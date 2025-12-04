Нутрициолог посоветовала начать новогоднее застолье пораньше

Ирина Селиванова в пресс-центре НСН отметила, что лучше всю тяжелую праздничную пищу попробовать в начале новогоднего вечера, а на ночь оставить только легкие закуски.

Если начать новогоднее застолье до 9 часов вечера, то можно существенно снизить нагрузку на желудок и поджелудочную железу. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический нутрициолог Ирина Селиванова.

Ложками, а не баночками: Диетолог призвала не отказываться от икры

«В организме существуют циркадные ритмы. Природа устроила человека так, что он, по сути, не должен очень поздно что-то есть. Желудок и поджелудочная железа вечером работают хуже. Вечером и ночью у нас происходит восстановление и очищение организма. Любой поздно-вечерний прием пищи неполезен. Лучше начать новогоднюю трапезу чуть раньше, в 21 вечера, например. Это уже даст какое-то послабление организму. На ночь можно оставить легкие закуски и пить больше воды», - рассказала она.

Ранее Селиванова в пресс-центре НСН напомнила, что в любимых россиянами новогодних салатах оливье, мимозе и селедке под шубой содержится суточная норма калорий, так что лучше некоторые ингредиенты в них заменить.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЕдаНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры