16.12.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый год 2023. Как правильно собрать праздничный стол?»

Несколько недель остается до празднования Нового года и большинство россиян уже задумывается о том, что покупать из продуктов на праздничный стол. Грядущий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного Водяного Кролика (Кота). Это единственный год, который имеет двойное название. Так как кролик - вегетарианец, а кот - хищник, правильным будет иметь на столе раздельные овощные, рыбные и мясные тарелки. Оба животных неприхотливы в еде, поэтому стол может быть разнообразным. Росстат подсчитал, сколько денег уйдет у среднестатистической семьи на новогодний стол для встречи 2023 года. В этом году россиянам придется потратить на праздничные блюда порядка 6200 рублей. По данным росстата самым дорогим деликатесом новогоднего стола стала красная икра – она в этом году обойдется россиянам в 1700 рублей.

Год Кролика (Кота): что можно и нельзя подавать к праздничному столу в 2023?

Из чего готовить правильные и полезные салаты?

Как правильно хранить заранее купленные продукты?

Какие мандарины самые вкусные?

Как правильно выбрать майонез и чем его можно заменить?

Сколько будет стоить качественный сыр, колбасы и деликатесы на праздничный стол?

Какое шампанское пить под бой курантов?

Участники пресс-конференции:

Елена Менячихина - ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ»;

- ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ»; Маргарита Королева - д.м.н., профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог..

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

