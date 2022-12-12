16.12.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый год 2023. Как правильно собрать праздничный стол?»
Несколько недель остается до празднования Нового года и большинство россиян уже задумывается о том, что покупать из продуктов на праздничный стол. Грядущий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного Водяного Кролика (Кота). Это единственный год, который имеет двойное название. Так как кролик - вегетарианец, а кот - хищник, правильным будет иметь на столе раздельные овощные, рыбные и мясные тарелки. Оба животных неприхотливы в еде, поэтому стол может быть разнообразным. Росстат подсчитал, сколько денег уйдет у среднестатистической семьи на новогодний стол для встречи 2023 года. В этом году россиянам придется потратить на праздничные блюда порядка 6200 рублей. По данным росстата самым дорогим деликатесом новогоднего стола стала красная икра – она в этом году обойдется россиянам в 1700 рублей.
- Год Кролика (Кота): что можно и нельзя подавать к праздничному столу в 2023?
- Из чего готовить правильные и полезные салаты?
- Как правильно хранить заранее купленные продукты?
- Какие мандарины самые вкусные?
- Как правильно выбрать майонез и чем его можно заменить?
- Сколько будет стоить качественный сыр, колбасы и деликатесы на праздничный стол?
- Какое шампанское пить под бой курантов?
Участники пресс-конференции:
- Елена Менячихина - ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ»;
- Маргарита Королева - д.м.н., профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог..
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8