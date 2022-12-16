В «Росконтроле» рассказали, на что обратить внимание при выборе икры
Елена Менячихина предупредила, что покупка некачественного продукта может привести к серьезному отравлению.
Ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН рассказала, какие факторы учесть при выборе икры на Новый год.
«Икра лососевых, красная икра является традиционным праздничным продуктом. Стоит отметить, что лосось – это не рыба, это собирательное название семейства рыб, к ним относится семга, форель и так далее. Красная икра отличается по цвету, размеру, питательным свойствам. Часто мы можем встретить икру кеты, кижуча. Чаще всего встречается икра горбуши, икринки среднего размера, достаточно питательная. Также икра форели, икринки самые мелкие, достаточно липкие, это наименее питательная икра, цена демократичная. Обращайте внимание, что натуральная икра, а не имитация (читайте маркировку) должна храниться на охлаждаемых полках или в холодильниках. Если вы видите, что икра продается у кассы, такую продукцию не стоит приобретать. Такой продукт может привести к сильному отравлению», - отметила она.
Ранее ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН дала советы россиянам по выбору шампанского в преддверии Нового года.
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