В «Росконтроле» рассказали, как правильно выбирать мандарины

Ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН рассказала, как правильно выбрать мандарины.

«Мандарины должны быть технически спелые, не должны быть зеленые. Запах должен быть цитрусовым, не должно быть химических запахов. К продаже не должны допускать замороженные мандарины, подгнившие, с плесенью. Не должно быть излишней внешней влажности», - отметила эксперт.

Со своей стороны, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН напомнила о пользе новогоднего лакомства.

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«В составе мандаринов есть полезное вещество, поддерживающее иммунную силу, много витамина C, холин – это когнитивная функция, наша память. Мандарин – это прекрасный продукт. Но это цитрусовый продукт, надо знать меру, три-четыре штучки», - добавила Королева.

Росстат подсчитал, сколько денег уйдет у среднестатистической семьи на новогодний стол для встречи 2023 года. В этом году россиянам придется потратить на праздничные блюда порядка 6200 рублей. Самым дорогим деликатесом новогоднего стола стала красная икра – она в этом году обойдется россиянам в 1700 рублей.

