В «Росконтроле» рассказали, как правильно выбирать мандарины
Елена Менячихина и Маргарита Королева рассказали о выборе и пользе традиционно новогоднего продукта.
Ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН рассказала, как правильно выбрать мандарины.
«Мандарины должны быть технически спелые, не должны быть зеленые. Запах должен быть цитрусовым, не должно быть химических запахов. К продаже не должны допускать замороженные мандарины, подгнившие, с плесенью. Не должно быть излишней внешней влажности», - отметила эксперт.
Со своей стороны, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН напомнила о пользе новогоднего лакомства.
{{related_post_NHtLpm@0H}}
«В составе мандаринов есть полезное вещество, поддерживающее иммунную силу, много витамина C, холин – это когнитивная функция, наша память. Мандарин – это прекрасный продукт. Но это цитрусовый продукт, надо знать меру, три-четыре штучки», - добавила Королева.
Росстат подсчитал, сколько денег уйдет у среднестатистической семьи на новогодний стол для встречи 2023 года. В этом году россиянам придется потратить на праздничные блюда порядка 6200 рублей. Самым дорогим деликатесом новогоднего стола стала красная икра – она в этом году обойдется россиянам в 1700 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Лукашенко заявил, что сроки реализации формирования единого рынка газа с РФ были сорваны
- Минобороны: в Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
- Песков: в Москве с большим интересом ознакомятся с идеями Генри Киссинджера
- Путин очно проведет Госсовет по молодёжной политике 22 декабря
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
- СМИ: Украинский военный расстрелял в Артёмовске мирных жителей
- Правительство сохранило прогноз спада экономики РФ в 2023 году на 0,8%
- Телеграм: Олимпиада - без флага, Европарламент - без налички
- СМИ: Украина использовала для атак на Крым сделанные в США беспилотники
- Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы безопасности России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru