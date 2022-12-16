«Без вреда для здоровья»: Диетолог рассказала рецепт полезного оливье

Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН рассказала рецепт полезного новогоднего оливье.

«Оливье – это важный атрибут новогоднего стола. Я его готовлю со всеми членами семьи, мы готовим не такой традиционный, как принято, используем другие ингредиенты. Майонез мы делаем сами, в интернете много рецептов. Вместо колбасы используется мясо индейки или курицы отваренное. Зеленый горошек не из банки, а свежезамороженный, а также молодой картофель и свежие огурцы. Но вместо картофеля можно использовать более полезный топинамбур. Такой салат не будет тяжелым», - рассказала Королева.

Ранее ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН дала советы россиянам по выбору шампанского в преддверии Нового года.

