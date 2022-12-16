«Марафон снижения веса?»: Диетолог рассказала о подготовке к Новому году
Маргарита Королева посоветовала перед праздниками отказаться от соли, пить много воды и не слишком поздно ложиться спать.
Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН рассказала, как подготовиться к Новому году, чтобы не поправиться.
«Надо заранее было подготовиться, полуголодная подготовка к Новому году приведет к тому, что вес быстро вернется. Каждый потерянный килограмм в таком марафоне за собой приведет парочку пленных, вновь разочарование. Не надо в марафон снижения веса впрягаться сейчас. Вы можете сейчас исключить на парочку недель соль из рациона, много пить воды. Объемы пищи отрегулировать, не есть вечером и вовремя ложиться спать», - посоветовала диетолог.
Росстат подсчитал, сколько денег уйдет у среднестатистической семьи на новогодний стол для встречи 2023 года. В этом году россиянам придется потратить на праздничные блюда порядка 6200 рублей. Самым дорогим деликатесом новогоднего стола стала красная икра – она в этом году обойдется россиянам в 1700 рублей.
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