Диетолог рассказала, как выбрать безопасный сладкий подарок для ребенка

Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН рассказала, как выбрать безопасный «сладкий» новогодний подарок для ребенка.

«Надо обращать внимание на состав тех коробочек, которые продаются для наших детей. В составе могут оказаться те компоненты, которые в принципе не должны присутствовать в детском питании. Если написан состав, рекомендованный для конкретного возраста, производитель берет ответственность за состав, но родители все равно должны просмотреть состав. Леденцов там не должно быть, следов орехов, это может вызвать аллергическую реакцию. Только те ингредиенты, которые может усвоить детский организм. В составе может быть шоколад, желательно молочный, в составе могут желейные конфеты, суфле, пряники без разрыхлителя, мягкий ирис», - рассказала она.

Росстат подсчитал, сколько денег уйдет у среднестатистической семьи на новогодний стол для встречи 2023 года. В этом году россиянам придется потратить на праздничные блюда порядка 6200 рублей. Самым дорогим деликатесом новогоднего стола стала красная икра – она в этом году обойдется россиянам в 1700 рублей.

