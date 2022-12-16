«Разрушает психику»: Диетолог предупредила об опасности детского шампанского

Детское шампанское содержит много сахара, который негативно влияет на организм ребенка, заявила д.м.н., профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.

«Если мы говорим про состав детского шампанского, там, конечно, сахар или заменитель сахара – аспартам. Много аспартама дети получают из рафинированных продуктов, он разрушает психику ребенка, снижает уровень серотонина. Любая сладость – это раздражитель и сильный стимулятор работы поджелудочной железы, формируется привычка есть сладкое. У детей могут быть морсы, соки», - отметила Королева.

Ранее ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН дала советы россиянам по выбору шампанского в преддверии Нового года.

