«Разрушает психику»: Диетолог предупредила об опасности детского шампанского

Маргарита Королева заявила, что зачастую напиток содержит заменитель сахара аспартам, который негативно влияет на детский организм. 

Детское шампанское содержит много сахара, который негативно влияет на организм ребенка, заявила д.м.н., профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.

«Если мы говорим про состав детского шампанского, там, конечно, сахар или заменитель сахара – аспартам. Много аспартама дети получают из рафинированных продуктов, он разрушает психику ребенка, снижает уровень серотонина. Любая сладость – это раздражитель и сильный стимулятор работы поджелудочной железы, формируется привычка есть сладкое. У детей могут быть морсы, соки», - отметила Королева.

Ранее ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН дала советы россиянам по выбору шампанского в преддверии Нового года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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