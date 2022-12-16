Диетолог посоветовала выбрать один алкогольный напиток в новогоднюю ночь
Маргарита Королева предупредила об опасности алкогольного отравления.
Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН рассказала об опасности алкогольного отравления.
«Хотелось бы, чтобы шампанское поступило в организм не на голодный желудок. Если после шампанского у вас большой выбор алкогольных напитков, выбирайте только один напиток на новогоднюю ночь. Смешивая алкогольные напитки, вы можете получить в сочетании с жирными продуктами алкогольное отравление», - отметила диетолог.
Росстат подсчитал, сколько денег уйдет у среднестатистической семьи на новогодний стол для встречи 2023 года. В этом году россиянам придется потратить на праздничные блюда порядка 6200 рублей. Самым дорогим деликатесом новогоднего стола стала красная икра – она в этом году обойдется россиянам в 1700 рублей.
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