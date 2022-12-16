«Росконтроль» дал советы по выбору шампанского
Елена Менячихина назвала отечественные марки новогоднего напитка, которые «Росконтроль» может рекомендовать.
Ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН дала советы россиянам по выбору шампанского в преддверии Нового года.
«Никто не представляет себе праздник, бой курантов без шампанского. Что здесь можно посоветовать – посмотрите маркировку, игристые вина в зависимости от содержания сахара подразделяются на экстра брют, брют, сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Игристые вина бывают красного цвета, розовые и белые. Мы проверяли шампанского российских изготовителей белое полусладкое. Можем порекомендовать такие марки, как Абрау-Дюрсо, Крымское игристое и некоторые другие, с ними можно ознакомиться на нашем портале», - отметила она.
Росстат подсчитал, сколько денег уйдет у среднестатистической семьи на новогодний стол для встречи 2023 года. В этом году россиянам придется потратить на праздничные блюда порядка 6200 рублей. Самым дорогим деликатесом новогоднего стола стала красная икра – она в этом году обойдется россиянам в 1700 рублей.
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