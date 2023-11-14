15.11.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Наведут ли порядок с мигрантами в России: что готовят законодатели?»

Только 20% мигрантов, приехавших в Россию, имеют трудовой патент (разрешение на работу для иностранцев). Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Напомним, что по всей России проходят облавы на мигрантов. Новых граждан России отправляют в военкоматы. На очередном совещании Следственного комитета России под руководством Александра Бастрыкина, состоявшегося 24 октября, вновь была поднята тема криминализации иностранных граждан. Несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов устраивают рейды по выявлению нелегальных гастарбайтеров, количество преступлений, совершенных мигрантами, растет.

Тем временем, очередной регион принял решение запретить мигрантам работать в ряде отраслей. В Тульской области сообщили о намерении покончить с «мигрантской зависимостью». С 2024 года иностранным гражданам запрещают работу в такси и общепите. Подобные ограничения для сфер транспорта, образования и подбора кадров ранее ввели Калужская, Тюменская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какова динамика преступлений, совершенных иностранными гражданами в Российской Федерации?

Какие меры российские власти приняли против мигрантов в 2023 году?

Что заставляет мигрантов идти на преступления?

На сколько сегодня бизнес заинтересован в мигрантах?

Какие способы противодействия незаконной миграции наиболее эффективны сегодня?

Какие законодательные изменения ждут миграционную отрасль в ближайшее время?

Участники пресс-конференции:

Председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин;

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

