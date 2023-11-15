«Приехали работать!»: Депутат Семигин заступился за добросовестных мигрантов
Мигрантов иногда приходится защищать, порой и от работодателей, отметил в эфире НСН Геннадий Семигин.
В России есть много добросовестных мигрантов, которые приехали работать и приносят пользу, заявил председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.
«Мы не охаиваем всех мигрантов под одну гребенку. Есть хорошие, добросовестные люди, которые приехали работать. Они приносят пользу, и им надо помогать, и в определенном смысле иногда даже защищать – порой и от работодателей. Ему платят зарплату в конверте, чтобы он часть отдал назад… Конечно, мигрантов притесняют, но тем, кто приносит пользу, надо работать по-другому. Да, у нас бывают претензии к мигрантам – серьезные и обоснованные. Но я в первую очередь предъявляю претензии органам власти и управления, вплоть до поселковых, районных, окружных структур. Там решаются многие вопросы, в том числе и в МВД на местном уровне. Мы слышали, скольких полицейских и замглав районов арестовали за нарушения в сфере миграции», - сказал Семигин.
Ранее, 10 ноября, власти Тульской области решили отказаться от привлечения мигрантов к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте, а также в заведениях общественного питания. В свою очередь запрет на вождение такси и автобусов иностранными гражданами в Челябинской области продлили на 2024 год, передает «Радиоточка НСН».
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