«Приехали работать!»: Депутат Семигин заступился за добросовестных мигрантов

«Мы не охаиваем всех мигрантов под одну гребенку. Есть хорошие, добросовестные люди, которые приехали работать. Они приносят пользу, и им надо помогать, и в определенном смысле иногда даже защищать – порой и от работодателей. Ему платят зарплату в конверте, чтобы он часть отдал назад… Конечно, мигрантов притесняют, но тем, кто приносит пользу, надо работать по-другому. Да, у нас бывают претензии к мигрантам – серьезные и обоснованные. Но я в первую очередь предъявляю претензии органам власти и управления, вплоть до поселковых, районных, окружных структур. Там решаются многие вопросы, в том числе и в МВД на местном уровне. Мы слышали, скольких полицейских и замглав районов арестовали за нарушения в сфере миграции», - сказал Семигин.

Ранее, 10 ноября, власти Тульской области решили отказаться от привлечения мигрантов к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте, а также в заведениях общественного питания. В свою очередь запрет на вождение такси и автобусов иностранными гражданами в Челябинской области продлили на 2024 год, передает «Радиоточка НСН».

