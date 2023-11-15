Депутат Гусев: Лишь 20% трудовых мигрантов оформляют патент на работу

«В России нет точной статистики, сколько у нас мигрантов. Та статистика, которая есть у меня: 15 млн мигрантов в стране, из них 12 млн трудовых, то есть тех, кто приехал сюда зарабатывать деньги. Из них около 2 млн человек не нуждается в решении миграционных вопросов: это граждане ЕАЭС, которым не нужны документы, они просто приезжают и работают. Из оставшихся 10 миллионов только 20% оформляют трудовые патенты. То есть 10 млн человек заявили, что приехали сюда зарабатывать, а патенты только у 2 млн. Это те, кто заплатил налоги. Все остальные находятся в серой зоне. Да даже если мигрантов всего 6 млн, но в любом случае только треть мигрантов платят и соблюдают российское законодательство. Так, конечно, продолжаться не может!», - сказал Гусев.

Ранее Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что в России есть много добросовестных мигрантов, которые приехали работать и приносят пользу, передает «Радиоточка НСН».

