Депутат Гусев: Лишь 20% трудовых мигрантов оформляют патент на работу
В России находится 15 млн мигрантов, из них 12 млн – трудовые мигранты, отметил в эфире НСН Дмитрий Гусев.
Лишь 20% трудовых мигрантов в РФ оформляют патент на работу, все остальные находятся в серой зоне, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«В России нет точной статистики, сколько у нас мигрантов. Та статистика, которая есть у меня: 15 млн мигрантов в стране, из них 12 млн трудовых, то есть тех, кто приехал сюда зарабатывать деньги. Из них около 2 млн человек не нуждается в решении миграционных вопросов: это граждане ЕАЭС, которым не нужны документы, они просто приезжают и работают. Из оставшихся 10 миллионов только 20% оформляют трудовые патенты. То есть 10 млн человек заявили, что приехали сюда зарабатывать, а патенты только у 2 млн. Это те, кто заплатил налоги. Все остальные находятся в серой зоне. Да даже если мигрантов всего 6 млн, но в любом случае только треть мигрантов платят и соблюдают российское законодательство. Так, конечно, продолжаться не может!», - сказал Гусев.
Ранее Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что в России есть много добросовестных мигрантов, которые приехали работать и приносят пользу, передает «Радиоточка НСН».
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