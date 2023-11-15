«Заслон лазейкам»: Гусев предложил мигрантам сдавать биометрические данные
Иногда мигранты меняют имя, фамилию и приезжают обратно в РФ с новыми документами, отметил в эфире НСН Дмитрий Гусев.
Все въезжающие в Россию трудовые мигранты должны сдавать биометрические данные и в случае любого нарушения высылаться из страны без права возврата, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«Что еще предлагаем: все въезжающие трудовые мигранты должны сдавать биометрические данные и в случае любого нарушения высылаются из России без права возврата. Например, подрались два мигранта в РФ. На следующий день за госсчет их сажают в самолет и отправляют обратно. И ни-ког-да в Россию они больше въехать не смогут, поскольку мы знаем их биометрические данные. Биометрия поставит заслон лазейкам, когда высланный человек меняет имя и фамилию и приезжает обратно с новыми документами. Уверен, что для тех, кто приезжает сюда заниматься криминалом, эта мера станет самым жестким фильтром», - сказал Гусев.
Ранее Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что в России есть много добросовестных мигрантов, которые приехали работать и приносят пользу, передает «Радиоточка НСН».
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