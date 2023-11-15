«Заслон лазейкам»: Гусев предложил мигрантам сдавать биометрические данные

«Что еще предлагаем: все въезжающие трудовые мигранты должны сдавать биометрические данные и в случае любого нарушения высылаются из России без права возврата. Например, подрались два мигранта в РФ. На следующий день за госсчет их сажают в самолет и отправляют обратно. И ни-ког-да в Россию они больше въехать не смогут, поскольку мы знаем их биометрические данные. Биометрия поставит заслон лазейкам, когда высланный человек меняет имя и фамилию и приезжает обратно с новыми документами. Уверен, что для тех, кто приезжает сюда заниматься криминалом, эта мера станет самым жестким фильтром», - сказал Гусев.

Ранее Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что в России есть много добросовестных мигрантов, которые приехали работать и приносят пользу, передает «Радиоточка НСН».

