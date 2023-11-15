«Не платят налоги»: В Госдуме призвали решить ключевые вопросы по мигрантам

«Нужны ли нам мигранты? К счастью или к сожалению – да, нужны, и мы вынуждены это признать. Тогда возникает вопрос: какие мигранты нам нужны, если говорить о трудовой миграции? У нас нет единого госоргана, который бы сказал, сколько нам нужно инженеров, строителей и так далее. Первая проблема – кто кого приглашает, как несет за мигрантов ответственность? Этот вопрос, наверное, один из самых главных. Задаешь вопрос соответствующим органам, сколько у нас мигрантов. В МВД отвечают: 6 млн. Но я точно знаю, что больше: другие ведомства, ФСБ и пограничники говорят о 10-12 млн человек. А единого федерального органа, как ранее миграционной службы, у нас нет. Так что возникают вопросы, которые должны сразу быть решены: где живет мигрант, действительно ли он открывает счет в банке, оформляет социальную и медицинскую страховку? Многие не открывают счет, не имеют страховок и не платят налоги!», - сказал Семигин.

Ранее Геннадий Семигин в пресс-центре НСН сообщил, что законопроект о въезде и выезде иностранцев не дошел до Госдумы, так как у различных министерств и ведомств нет единого мнения по его ключевым вопросам, передает «Радиоточка НСН».

