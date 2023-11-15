«Шествия и митинги!»: Депутат Семигин призвал ввести реестр этнических анклавов

Он отметил, что впервые за многие годы у мигрантов в РФ появилась иерархическая структура их управления. По словам депутата, также прослеживается пренебрежение к россиянам.

«Впервые за многие годы у нас появилась у мигрантов иерархическая структура их управления. Они стали делиться на десятки, на 50 человек. Появилась инфраструктура: они стали привязываться. У них свои молельные дома! Я спрашиваю: почему в наши мечети не ходите? «Мы не хотим, чтобы всех под одну гребенку». А в молельных домах – более радикальный ислам! Эта попытка управлять миграцией со стороны целого ряда лиц, возглавляющих эти структуры – опасный момент. Недовольство, пренебрежение к нашим гражданам-россиянам… Радикальный ислам! Вспомните: разве 30 лет назад они устраивали шествия и митинги? Это общественный вызов! Отсюда вытекает другая проблема: анклавы», - резюмировал Семигин.

Ранее Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что многие мигранты не открывают счет в банке, не имеют страховок и не платят налоги в РФ, передает «Радиоточка НСН».

