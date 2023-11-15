«Шествия и митинги!»: Депутат Семигин призвал ввести реестр этнических анклавов
Впервые за многие годы у мигрантов в РФ появилась иерархическая структура их управления, отметил в эфире НСН Геннадий Семигин.
Необходимо ввести реестр этнических анклавов в России, с ними нужно работать и понимать, что происходит внутри, заявил председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.
«У меня был спор с рядом должностных лиц, которые говорят, что анклавов нет. А граждане и журналисты пишут, что анклавы есть. Да, эти анклавы маленькие. Мы предлагаем: надо вводить реестр анклавов. С ними нужно работать, понимать, что происходит внутри», - сказал Семигин.
Он отметил, что впервые за многие годы у мигрантов в РФ появилась иерархическая структура их управления. По словам депутата, также прослеживается пренебрежение к россиянам.
«Впервые за многие годы у нас появилась у мигрантов иерархическая структура их управления. Они стали делиться на десятки, на 50 человек. Появилась инфраструктура: они стали привязываться. У них свои молельные дома! Я спрашиваю: почему в наши мечети не ходите? «Мы не хотим, чтобы всех под одну гребенку». А в молельных домах – более радикальный ислам! Эта попытка управлять миграцией со стороны целого ряда лиц, возглавляющих эти структуры – опасный момент. Недовольство, пренебрежение к нашим гражданам-россиянам… Радикальный ислам! Вспомните: разве 30 лет назад они устраивали шествия и митинги? Это общественный вызов! Отсюда вытекает другая проблема: анклавы», - резюмировал Семигин.
Ранее Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что многие мигранты не открывают счет в банке, не имеют страховок и не платят налоги в РФ, передает «Радиоточка НСН».
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