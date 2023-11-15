В ГД предложили предприятиям взять на себя ответственность за трудовых мигрантов
Необходимо, чтобы предприятия несли ответственность за тех, кого они нанимают на работу, тогда не будет вопросов по соблюдению квот, отметил в эфире НСН депутат Дмитрий Гусев.
Фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит законопроект, который устанавливает ответственность предприятий за приглашенных трудовых мигрантов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«"Справедливая Россия" внесла законопроект, вводящий полный запрет на работу мигрантов в таких специальностях, как врачи, провизоры, водители такси, а в ряде сфер – квоты в 5%. Эти инициативы уже принимаются в регионах. Но этого недостаточно, потому что у нас нет точной статистики, какие специальности и какие мигранты нам нужны. Поэтому мы готовим сейчас законопроект, чтобы именно предприятия несли ответственность за тех, кого они нанимают на работу. Тогда у нас не будет вопросов, как соблюдать квоты. Принимаете, вызываете мигрантов, заполняете заявку на нужное число мигрантов, и тогда у нас будет порядок. Вот эти меры позволят понять, какие предприятия каких сотрудников и для каких нужд запрашивают, и понимаем, что они там будут получать зарплату, и что ответственность за них будет нести конкретный работодатель», - сказал Гусев.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в школах, аптеках, больницах, такси, автомобильных грузоперевозках, нестационарной торговле и в городском транспорте. Авторы инициативы – депутаты «Справедливой России», в том числе Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Михаил Делягин. По ОКВЭДам, не вошедшим в список «запретных» для иностранных работников, они предлагают установить для мигрантов долю в 5% от общего числа занятых, передает «Радиоточка НСН».
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