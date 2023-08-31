Депутат Семигин призвал создать миграционную службу и реестр этнических анклавов
В России необходимо создать миграционную службу и реестр этнических анклавов, заявил председатель комитета по делам национальностей Госдумы Геннадий Семигин в беседе с НСН.
По его словам, сегодня важно ужесточать законодательство в отношении регистрации мигрантов. Как только мигрант пересекает границу, у российских властей должно быть понимание, где он будет жить и регистрироваться. Такой подход позволит избежать анклавного расселения и формирования этнических преступных групп.
При этом в любом случае на законодательном уровне нужно фиксировать этнические анклавы – создать специальный реестр, считает депутат.
Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Президентский Совет по правам человека начал сбор предложений россиян по борьбе с «этническими анклавами. Среди обсуждаемых мер — ужесточение миграционного законодательства, борьба с «резиновыми квартирами», возврат к «советским нормам прописки» и введение квот на рабочие патенты.
Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что в России нет предпосылок для создания опасных «этнических анклавов», так как мигранты в стране не получают никаких пособий. По его словам, подобные инициативы СПЧ бессмысленны и нелогичны, так как таких анклавов просто нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru