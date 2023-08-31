Депутат Семигин призвал создать миграционную службу и реестр этнических анклавов

В России необходимо создать миграционную службу и реестр этнических анклавов, заявил председатель комитета по делам национальностей Госдумы Геннадий Семигин в беседе с НСН.

По его словам, сегодня важно ужесточать законодательство в отношении регистрации мигрантов. Как только мигрант пересекает границу, у российских властей должно быть понимание, где он будет жить и регистрироваться. Такой подход позволит избежать анклавного расселения и формирования этнических преступных групп.

При этом в любом случае на законодательном уровне нужно фиксировать этнические анклавы – создать специальный реестр, считает депутат.