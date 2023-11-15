«Не дошёл!»: Депутат Семигин о законопроекте про въезд и выезд иностранцев в РФ
Законопроект о въезде и выезде иностранцев считается главным, но он так и не был принят, отметил в эфире НСН Геннадий Семигин.
Законопроект о въезде и выезде иностранцев в РФ не дошел до Госдумы, так как у различных министерств и ведомств нет единого мнения по его ключевым вопросам, заявил председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.
«В Госдуму шел закон, который считают главным, о въезде и выезде иностранцев. Он шел, шел в Госдуму и не дошел. Без пяти минут он должен был пересечь границу Госдумы и мы все должны были его обсуждать… Но этот процесс остановлен. Остро требуется закон, но этот законопроект был остановлен из-за того, что внутри министерств, ведомств, администрации президента нет единого мнения по ключевым вопросам этого законопроекта. Мы хотели принять законопроект и выдвигали инициативу о социально-культурной адаптации мигрантов», - сказал Семигин.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал как можно скорее доработать и внести в Госдуму законопроект о порядке въезда и выезда иностранцев в Россию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП в Свердловской области погибла жена уральского блогера Лещева
- МОК призвал игнорировать Игры дружбы в России
- ЦБ допустил повышение ключевой ставки без устойчивого замедления инфляции
- Cambridge Dictionary: Словом года стал глагол «галлюцинировать»
- Доллар упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля
- Бьорндален понадеялся на возвращение российских биатлонистов на соревнования
- В Нижегородской области задержали пять поездов из-за поджога релейных шкафов
- Армия Израиля заявила о доставке гумпомощи в больницу «Аш-шифа»
- СМИ: Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью
- В Москве откроется выставка народного художника СССР Дмитрия Налбандяна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru