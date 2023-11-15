«Не дошёл!»: Депутат Семигин о законопроекте про въезд и выезд иностранцев в РФ

«В Госдуму шел закон, который считают главным, о въезде и выезде иностранцев. Он шел, шел в Госдуму и не дошел. Без пяти минут он должен был пересечь границу Госдумы и мы все должны были его обсуждать… Но этот процесс остановлен. Остро требуется закон, но этот законопроект был остановлен из-за того, что внутри министерств, ведомств, администрации президента нет единого мнения по ключевым вопросам этого законопроекта. Мы хотели принять законопроект и выдвигали инициативу о социально-культурной адаптации мигрантов», - сказал Семигин.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал как можно скорее доработать и внести в Госдуму законопроект о порядке въезда и выезда иностранцев в Россию, передает «Радиоточка НСН».

