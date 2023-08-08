09.08.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра. Финал с продолжением?»

5 августа в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей Маргариту Нащёкину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE, КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. На гала-концерте выступили специальные гости: «UMA2RMAN», Иван Демьян и «7Б», «Casual», а группа «Эпидемия» закрыла финал «Молодых Ветров». Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Но на этом конкурс не заканчивается, ведь организаторы подготовили много нового и интересного не только для участников этого конкурса, но и для всех тех, кто планирует связать свою жизнь профессионально с музыкой, о чем расскажут во время пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:



Программный директор радиостанции «Наше радио», председатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Игорь Паньков;

Российский политический и общественный деятель, певец, автор-исполнитель, композитор, поэт, актёр, Заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Денис Майданов;

Победители конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» - Ширли Мырли, Саша Балог, Веснушка.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

