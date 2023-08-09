Паньков: Финалисты «Молодых ветров» попадут в хит-парад «Чартова Дюжина»

«Мы с редакцией «НАШЕго Радио» впечатлились качеством записей и решили сделать в нашем легендарном хит-параде «Чартова Дюжина» специальную рубрику «Молодые Ветра», в которой будут звучать песни финалистов и за которые слушатели тоже смогут голосовать. По итогам этого голосования песни попадут в постоянную ротацию, а уже не только в хит-парад. Мы плотно общаемся со многими финалистами и обсуждаем, как наша радиостанция, мы как люди индустрии могли бы помочь и продвинуть их творчество, потому что талантливых ребят было очень много», - сказал Паньков.

Он отметил, что финалисты «Молодых ветров» талантливы, и, если с ними работать, смогут стать большими «звездами».

«Совершенно точно, что все ребята очень талантливые, и если с ними работать, они вырастут в больших наших звезд, чем мы и решили заниматься», - резюмировал Паньков.

Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

