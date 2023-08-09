Победители «Молодых ветров» выступят на фестивале «Таврида» 17 августа

В свою очередь заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Денис Майданов в пресс-центре НСН рассказал, что на молодежном форуме «Таврида» пройдет гала-концерт победителей конкурса «Молодые ветра». Он отметил, что для этого будет выделена отдельная сцена.

«Первая ласточка – на молодежном форуме «Таврида», который в этом году отмечает свое пятилетие, будет представлен гала-концерт победителей конкурса «Молодые ветра». У нас там будет своя сцена… На «Тавриду» всегда съезжается со всей страны самая продвинутая, активная и энергичная молодежь, и организаторы стараются привезти для них различных артистов, в том числе молодых. Еще до определения финалистов «Молодых Ветров» стало понятно, что у нас будет сильный состав участников, и уже тогда мы поговорили с «Тавридой», и они нам предложили свою сцену. С удовольствием объявляю и приглашаю всех, кто собирается посетить фестиваль «Таврида-Арт» с 17 по 21 августа в Крыму: 17 августа в 16 часов – концерт «Молодых Ветров» на «Тавриде»», - сказал Майданов.

«Выступят финалисты «Молодых Ветров»: NAFA, Малая, Red Guitar Pick, Саша Балог, TOBE, «Ширли-Мырли». И у нас, конечно же, есть хедлайнеры: это группа 7Б, которая стала цитаты, вошедшей в название конкурса. Ну и я дам свой сет. Будут работать и молодежь, и взрослые артисты. Обещаем 2,5-3 часа отличного рок-н-ролла!», - добавил он.

Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

