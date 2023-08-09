Майданов пообещал продолжение конкурса «Молодые ветра» в 2024 году

«Я считаю, что нужно планировать второй конкурс «Молодые Ветра» и привыкать к тому, что «НАШЕСТВИЕ» без него проходить не будет… В этом году из-за сложившейся геополитической ситуации и мер безопасности фестиваль был отменен. Но мы смогли провести конкурс «Молодые Ветра». И мы все понимаем, что «НАШЕСТВИЕ» в будущем вернется в поле, на которое приедут тысячи людей… И я считаю, что должно стать правилом, чтобы на «НАШЕСТВИИ» была сцена «Молодые Ветра», где наряду с грандами будет сцена для молодых исполнителей. Я думаю, что будем делать «Молодые Ветра-2024»», - сказал Майданов.

Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

