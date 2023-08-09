Майданов заявил, что участники «Молодых ветров» выступят в Сочи в 2024 году

«В следующем , 2024 году в Сочи с 1 по 7 марта пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И «Молодые ветра» уже получили на этом мероприятии свой день и свою сцену. Это очень важно: наши «Молодые ветра» выступят для аудитории всего мира. Это десятки тысяч молодых людей, которые услышат нас. Мы заинтересованы, чтобы наши «Молодые ветра» открыли дорогу и исполнителям, которые приедут из разных стран, и не только в качестве студентов по обмену опытом в других сферах. Мы будем счастливы и рады, если на сцене вместе с нашими «Молодыми ветрами» появятся исполнители и из стран-гостей», - сказал Майданов.

Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

