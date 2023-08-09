Майданов заявил, что участники «Молодых ветров» выступят в Сочи в 2024 году
«Молодые ветра» могут открыть дорогу и исполнителям, которые приедут из разных стран, отметил в эфире НСН заслуженный артист РФ Денис Майданов.
Заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Денис Майданов в пресс-центре НСН заявил, что «Молодые ветра» получили свою сцену на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который пройдет в 2024 году.
«В следующем , 2024 году в Сочи с 1 по 7 марта пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И «Молодые ветра» уже получили на этом мероприятии свой день и свою сцену. Это очень важно: наши «Молодые ветра» выступят для аудитории всего мира. Это десятки тысяч молодых людей, которые услышат нас. Мы заинтересованы, чтобы наши «Молодые ветра» открыли дорогу и исполнителям, которые приедут из разных стран, и не только в качестве студентов по обмену опытом в других сферах. Мы будем счастливы и рады, если на сцене вместе с нашими «Молодыми ветрами» появятся исполнители и из стран-гостей», - сказал Майданов.
Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Увеличилось число жертв схода оползня на курорте Шови в Грузии
- Воробьев: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек
- Число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде возросло до 45
- В Сергиевом Посаде восстановительные работы проведут за счет властей
- Автодилер: Япония из-за санкций на машины теряет до $700 тысяч в день
- В Москве 9 августа ожидаются ливни, гроза и град
- Роспотребнадзор: риска завоза чумы из Монголии в Россию нет
- «Коммерсантъ»: Производители чая и кофе повысят отпускные цены с сентября
- Три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод» в Москве
- Губернатор Подмосковья сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru