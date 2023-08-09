Группа «Ширли Мырли» назвала гала-концерт «Молодых ветров» мощным

Солист группы Евгений Пефтиев в эфире НСН рассказал, что зрителям понравились обе песни коллектива. Он также отметил высокую техническую часть концерта. 

Победитель конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», солист группы «Ширли Мырли» Евгений Пефтиев из Донецка в пресс-центре НСН заявил, что гала-концерт и сам конкурс были мощными.

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«Спасибо огромное за такую организацию такого мощного конкурса. Когда узнали, что выступаем практически первыми, мы выступали четвертыми, то немного расстроились… Это настройка оборудования, может что-то пойти не так. Но все пошло как положено, у нас получилось выступить, зрителю понравилась и первая, и вторая песня. Мы безгранично счастливы и благодарны, что мы попали и в 50 групп, и в пять групп, которые победили», - сказал музыкант.

Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

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ФОТО: Эльмира Алиева
ТЕГИ:РоссияКонкурсМолодые ветра

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