Группа «Ширли Мырли» назвала гала-концерт «Молодых ветров» мощным

«Спасибо огромное за такую организацию такого мощного конкурса. Когда узнали, что выступаем практически первыми, мы выступали четвертыми, то немного расстроились… Это настройка оборудования, может что-то пойти не так. Но все пошло как положено, у нас получилось выступить, зрителю понравилась и первая, и вторая песня. Мы безгранично счастливы и благодарны, что мы попали и в 50 групп, и в пять групп, которые победили», - сказал музыкант.

Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

