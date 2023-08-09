В Москве откроется продюсерский центр и онлайн-радиостанция «Молодые Ветра»

Продюсерский центр «Молодые Ветра» представит свой концерт на «Тавриде-Арт» в августе, отметил в эфире НСН певец Денис Майданов. 

Заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Денис Майданов в пресс-центре НСН объявил о создании продюсерского центра «Молодые Ветра».

«Мы объявляем о создании продюсерского центра «Молодые Ветра», потому что это целая индустрия, целая система, у которой уже появились свои исполнители, концерты, площадки… Это большая работа, которая должна продолжиться дальше. Мы не может останавливаться на конкурсе, это уже целая экосистема. Наш продюсерский центр «Молодые Ветра» представит свой концерт на «Тавриде-Арт» в августе», - сказал Майданов.
Певец Майданов заявил, что конкурс «Молодые ветра» станет большой индустрией

В свою очередь программный директор радиостанции «НАШЕ Радио», председатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Игорь Паньков в пресс-центре НСН объявил о создании онлайн-радиостанции «Молодые ветра».

«И в рамках этой экосистемы мы решили еще открыть онлайн-радиостанцию "Молодые Ветра". И первые группы, которые там будут выступать – это наши победители, «Ширли-Мырли» и Саша Балог. Для них это сюрприз. Будем надеяться, что лучшие, как и в финале конкурса, молодые артисты будут звучать в эфире "Молодых Ветров"», - сказал Паньков.

Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

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ФОТО: НСН
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