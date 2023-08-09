В Москве откроется продюсерский центр и онлайн-радиостанция «Молодые Ветра»

В свою очередь программный директор радиостанции «НАШЕ Радио», председатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Игорь Паньков в пресс-центре НСН объявил о создании онлайн-радиостанции «Молодые ветра».

«И в рамках этой экосистемы мы решили еще открыть онлайн-радиостанцию "Молодые Ветра". И первые группы, которые там будут выступать – это наши победители, «Ширли-Мырли» и Саша Балог. Для них это сюрприз. Будем надеяться, что лучшие, как и в финале конкурса, молодые артисты будут звучать в эфире "Молодых Ветров"», - сказал Паньков.

Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

