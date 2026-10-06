08.10.2026 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Травля онлайн и интернет преступления: почему растет число случаев кибербуллинга?»

Оскорбления, угрозы, травля, публикация личных данных и навязчивое преследование в соцсетях и мессенджерах становятся все более заметной проблемой. Интернет позволяет человеку оставаться рядом с жертвой практически круглосуточно.

Проблема особенно остро стоит среди подростков. В январе–мае 2026 года среди 12 133 школьников 5–11 классов, 71% сталкивались с оскорблениями и хейтом в сети, а 36% — с буллингом. Кроме того, 32% сообщили о случаях доксинга — распространения персональной информации без согласия.

СКР в текущем году направил в суд 5 626 уголовных дел о преступлениях в сфере IT, что находится на уровне аналогичного периода прошлого года. В рамках этих уголовных дел расследованы 14 тыс. преступлений. Глава СКР Александр Бастрыкин также отметил, что в два раза увеличилось количество пожилых граждан, пострадавших от действий мошенников.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему растет число случаев кибербуллинга?

Кто чаще всего становится жертвой интернет-преследования?

Насколько распространен кибербуллинг среди подростков?

Почему жертвы боятся обращаться за помощью?

Можно ли привлечь интернет-агрессора к ответственности?

Что делать, если преследователь создает новые аккаунты?

Как защитить ребенка от кибербуллинга?

Участники пресс-конференции:

омбудсмен в сфере образования Амет Володарский .

. вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик.

глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко (Приглашен)

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



