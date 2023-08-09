«Огромная честь!»: Победительница «Молодых ветров» Саша Балог о гала-концерте
Саша Балог в эфире НСН отметила, что до сих пор остается под впечатлением от масштабов гала-концерта конкурса.
Победительница конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Саша Балог в пресс-центре НСН поблагодарила организаторов мероприятия и отметила, что принять участие в гала-концерте для нее было огромной честью.
«Хотелось бы поблагодарить всех за организацию такого великолепного конкурса. Думаю, любой начинающий музыкант подтвердит, как сложно куда-то пробиться: ты находишься в постоянной борьбе, и шансов пробиться очень мало. То, что я победила в финале, до сих пор не могу осознать… Принять участие в таком гала-концерте, таком масштабном проекте – огромная честь. Огромная сцена, куча людей… Спасибо!» - сказала победительница.
Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
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