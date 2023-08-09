«Огромная честь!»: Победительница «Молодых ветров» Саша Балог о гала-концерте

Саша Балог в эфире НСН отметила, что до сих пор остается под впечатлением от масштабов гала-концерта конкурса. 

Победительница конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Саша Балог в пресс-центре НСН поблагодарила организаторов мероприятия и отметила, что принять участие в гала-концерте для нее было огромной честью.

В Москве откроется продюсерский центр и радиостанция «Молодые Ветра»
«Хотелось бы поблагодарить всех за организацию такого великолепного конкурса. Думаю, любой начинающий музыкант подтвердит, как сложно куда-то пробиться: ты находишься в постоянной борьбе, и шансов пробиться очень мало. То, что я победила в финале, до сих пор не могу осознать… Принять участие в таком гала-концерте, таком масштабном проекте – огромная честь. Огромная сцена, куча людей… Спасибо!» - сказала победительница.

Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кристина Парфенова
ТЕГИ:КонцертМолодые ветра

Горячие новости

Все новости

партнеры